Stromae papa : sa femme Coralie dévoile une rare photo de lui avec leur fils

Très précautionneux quant à ce qui concerne leur vie privée, Stromae et Coralie Barbier n'en partagent que très rarement des instantanés. Alors, lorsqu'ils acceptent d'en ouvrir quelque peu les portes, cela ne passe jamais inaperçu. Lundi 3 août 2020, la créatrice de mode a d'ailleurs fait sensation avec une nouvelle photo, assez exceptionnelle, de son artiste de mari accompagné de leur fils, âgé d'un an et demi et dont le prénom est toujours inconnu du public.

Visiblement en vacances, la petite famille profite de bons moments au bord de l'eau. Sur une plage de galets et face à un magnifique paysage, Stromae apparaît assis au côté de son fils, accueillant les vagues de la mer à leurs pieds. Coralie s'est simplement contentée d'inscrire un coeur bleu en guise de légende, sans préciser leur localisation. Mais, qu'à cela ne tienne, il n'en fallait pas plus pour que les internautes fondent devant cette tendre image. "La vraie vie", "Quelle belle photo !", peut-on lire. D'autres en ont profité pour exprimer leur manque vis-à-vis de l'absence de Stromae, qui s'est provisoirement retiré pour se régénérer.