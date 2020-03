Stromae : Jolie déclaration d'amour de sa femme Coralie pour un jour particulier

Stromae et sa femme Coralie sont des amoureux plutôt discrets. Mais il n'empêche que certaines dates peuvent pousser à briser cette discrétion et à afficher publiquement son amour sur les réseaux sociaux.

C'est ce que Coralie a fait le jeudi 12 mars 2020, lorsqu'elle a décidé de publier un message à l'attention de celui dont elle est amoureuse depuis de longues années et à qui elle est mariée depuis 2015. Ces mots d'un romantisme pur ont été écrits pour l'anniversaire de Stromae, qui vient de fêter ses 35 ans. "Joyeux anniversaire à la personne la plus drôle, la plus douce et la plus belle que je connaisse... mon meilleur ami, l'amour de ma vie", a publié la styliste belge. Ce joli et tendre message est illustré par une photo en noir et blanc du couple, Coralie scrutant son téléphone et Stromae offrant une magnifique grimace.