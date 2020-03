Stromae : Jolie et rare photo de son fils pour faire passer un message

Stromae et Coralie sont mariés depuis décembre 2015. Le chanteur belge est plus discret sur sa vie de famille que son épouse.

Le 12 mars dernier, celui qui a fêté ses 35 ans a reçu une belle déclaration d'amour de sa moitié. En effet, Coralie avait publié le message suivant : "Joyeux anniversaire à la personne la plus drôle, la plus douce et la plus belle que je connaisse... mon meilleur ami, l'amour de ma vie." Le tout était illustré avec une photo d'eux deux.