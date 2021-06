Stromae papa : moment de tendresse avec son fils pour la fête des Pères

D'ordinaire très discrète sur sa vie de famille, Coralie Barbier est plus d'humeur partageuse ces derniers temps. La semaine dernière, la styliste dévoilait une photo de son petit bout, le visage dissimulé sous un bob, en train de jouer avec un circuit de trains. "Amour ultime de ma vie", écrivait-elle en légende. Vacances en famille, séjour au ski, séance d'arts plastiques, instants de complicité... La mère de famille partage de temps à autres des bribes de son quotidien, notamment de jolies photos avec son mari Stromae.

Mariés depuis le mois de décembre 2015 - lors d'un mariage surprise pour éviter les paparazzi -, Coralie Barbier et Stromae vivent une belle relation, aussi professionnelle qu'intime. Ils collaborent ensemble sur la marque Mosaert et ses différentes collections. "Joyeux anniversaire à la personne la plus drôle, la plus douce et la plus belle que je connaisse... mon meilleur ami, l'amour de ma vie", écrivait-elle sur Instagram pour le 35e anniversaire de son homme.