Stromae papa : sa femme Coralie en émoi devant leur fils, adorable garçon qui a grandi

Loin des feux des projecteurs et de la scène, Stromae est un papa heureux. Depuis septembre 2018, un petit garçon illumine son quotidien mais l'artiste belge de 36 ans ne partage jamais des images de sa vie de famille. Heureusement pour les fans de Paul Van Haver (le vrai nom de Stromae), sa femme Coralie est là pour donner, de temps à autre, un aperçu de leur quotidien à trois. Et il est doux, fait d'instants de jeu. Quoi de plus normal pour un petit garçon de 2 ans et demi !

Dimanche 6 juin 2021, Coralie Barbier s'est emparée de sa page Instagram pour partager son émerveillement de voir son fils grandir. La styliste, avec qui Stromae a fondé la marque de prêt-à-porter Mosaert, a publié une photo de son fils en train de jouer. Le petit bambin, habillé d'un tee-shirt à rayures et coiffé d'un chapeau, bien qu'il soit à l'intérieur, s'amuse avec un train en bois et des Lego. Un petit point surplombe le circuit, pour que son train en bois passe en dessous. "#amourultimedemavie", commente simplement Coralie Barbier en légende.