Stromae : "J'ai pris un petit peu de poids", confidences sur sa discrète vie loin du show business

A quand le retour de Stromae ? Le chanteur de 36 ans, dont le dernier album studio Racine carrée remonte déjà à 2013, a évoqué son come back dans le magazine Max, dans l'édition du 30 avril 2021. L'artiste confie n'avoir jamais cessé la musique mais se dit ravi d'avoir du temps libre pour d'autres projets et pour sa vie privée.

"Je n'ai pas encore de date à annoncer. Je continue à faire de la musique, je n'ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et je m'amuse énormément (...) Mon absence me fait du bien, mais n'est pas définitive. J'en profite pour m'occuper de mon fils de deux ans et demi [fruit de son mariage avec Coralie Barbier, et dont il continue de garder le prénom secret, NDLR]. Et puis, ce n'est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé", a ainsi précisé Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, dans un extrait de l'interview dévoilé par Sudinfo.be .

Questionné sur ses envies de remonter sur scène, alors que la pandémie a privé de concerts les artistes, Stromae a fait quelques confidences intimes et inattendues. "Quand je suis dans la phase de composition, j'ai parfois des flashes et des idées qui arrivent. En fait, j'ai peur de ne pas pouvoir suivre physiquement. La scène est un exercice physique de deux heures qui n'est pas à négliger. Normalement, ça devrait bien se passer, même si j'ai pris un petit peu de poids", a-t-il révélé.

Avant d'envisager un retour sur scène ou même dans les bacs avec un nouveau disque, l'interprète des tubes Tous les mêmes, Papaoutai ou encore Formidable se consacre à la mode. Avec sa femme et son frère, il travaille sur le label Mosaert. Le marque a annoncé un partenariat avec MINI pour le lancement d'une voiture électrique en édition limitée. "Certaines marques veulent uniquement associer mon nom à un produit, en tant que simple égérie. Je ne l'ai jamais fait, et j'avoue que ça m'amuserait beaucoup moins", a précisé Stromae en jurant que MINI avait étroitement collaboré avec eux dans leur démarche artistique.