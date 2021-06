Diaporama Stromae papa : sa femme Coralie en émoi devant leur fils, adorable garçon qui a grandi

Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart.

Stromae et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage

Coralie Barbie a publié une vidéo de Stromae avec leur fils d'un an et demi sur Instagram, à l'occasion de la fête des Pères célébrée le 14 juin 2020 en Belgique.

Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart.

Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier lors du photocall du Victoria's Secret Fashion 2016 au Grand Palais à Paris, France, le 30novembre 2016. © BOV/Bestimage

Stromae et sa femme Coralie Barbier ( enceinte) - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart.

Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier quittent leur hôtel pour se rendre au défilé de mode "Louis Vuitton" collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 lors de la Fashion Week de Paris, place Vendôme à Paris, France, le 5 octobre 2016. © Agence/Bestimage

Le chanteur Stromae, se laisse pousser les cheveux, et sa femme Coralie Barbier - People sortant du défilé de mode "Louis Vuitton", collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 à Paris, le 5 octobre 2016. © CVS/Veeren/Bestimage

Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier - People sortant du défilé de mode "Louis Vuitton", collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 à Paris, le 5 octobre 2016. © CVS/Veeren/Bestimage

15 / 15

Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier - Défilé de mode "Kenzo" collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 lors de la Fashion Week de Paris à la Cité de l'architecture et du patrimoine au Trocadéro à Paris, France, le 4 octobre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage