Stromae, sa rupture avec Tatiana Silva : comment il a retrouvé l'amour avec Coralie Barbier

C'était il y a dix ans. En 2011, Stromae officialisait sa relation avec la présentatrice Tatiana Silva . Toujours restés très discrets sur leur idylle, les deux personnalités n'ont jamais rien révélé du contenu de leur relation, ni de leur rencontre. Encore moins leur séparation. C'était pourtant une année plus tard, en 2012.

Tatiana Silva n'a que rarement évoqué sa relation avec Stromae dans les médias. Elle a récemment été questionnée par Gala. "Nous avons eu une relation. Officielle, mais très discrète. Les gens savent que nous avons été ensemble mais ni lui ni moi n'en parlons. Je sais ce que j'ai vécu avec lui, il sait ce qu'il a vécu avec moi. Et son nom n'apparaît pas dans le livre, comme il se doit !", avait-elle confié à l'occasion de la sortie de son livre Tout commence par soi (ed. Albin Michel).

2012 est également l'année où Stromae a fait la rencontre de Coralie Barbier, styliste. Elle avait alors la charge de sélectionner ses tenues de scène. Très vite, ils s'aperçoivent d'une plénitude de points communs : l'art, la mode, la musique aussi. Après trois années de relation et quelques apparitions à deux lors de soirées parisiennes, Stromae et Coralie Barbier se sont mariés en 2015 lors d'une grande réception surprise, dont le lieu avait été tenu secret jusqu'au dernier moment.

Un an après le mariage, Stromae annonçait faire une pause dans sa carrière, le temps de se remettre de problèmes de santé et d'accueillir un petit garçon aujourd'hui âgé de 2 ans. Aujourd'hui, l'artiste belge est de retour avec plusieurs dates de concert et un titre baptisé Santé. C'est le premier single de son futur album tant attendu. Avec ce titre dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention, on retrouve le style imparable du Belge.

L'artiste aux 3 millions d'albums vendus s'appuie sur une trame mêlant cumbia sud-américaine et électro pour faire briller un texte où il se fait poète des humbles, à qui il porte un toast. "Chauffeur de camion, hôtesse de l'air/ Boulanger ou marin pêcheur/Un verre aux champions des pires horaires", chante-t-il, juste accompagné pour l'heure d'un visuel où il arbore une coiffure avec un double chignon. L'Afp précise qu'on y retrouve aussi son amour des jeux de mots comme "Céline... bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires".