Stromae en vacances avec son fils : Coralie dévoile un adorable cliché de famille

Le 21 août 2021, Coralie Barbier a partagé un nouveau souvenir de ses vacances en famille avec son époux Stromae et leur fils de 2 ans (il en aura 3 le 28 septembre 2021). Sur le cliché, on découvre l'interprète du titre Formidable confortablement assis avec son fils sur un yacht. Tous deux face à la mer, père et fils contemplent l'horizon et les énormes bateaux qui les entourent. Équipé de bouées sur les bras, le petit garçon de Coralie et de Stromae (de son vrai nom Paul Van Haver) porte également un ravissant petit bob en tissu pour le protéger du soleil. "#Summer #amourpourtoujours" écrit la maman en légende.