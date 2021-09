Tatiana Silva séparée de Stromae : rares confidences sur leur couple très discret

Tatiana Silva est une personne qui préfère rester discrète sur sa vie privée. Mais elle a accepté de se livrer à son public sur des sujets sensibles, dans son livre Tout commence par soi (aux éditions Albin Michel), dont la sortie est prévue le 29 septembre 2021. Outre son avortement, la présentatrice du groupe TF1 y évoque ses anciennes amours. Interrogée sur le sujet par Gala, elle a fait de rares confidences sur sa relation passée avec le chanteur Stromae.

Tatiana Silva et Stromae ont vécu une idylle (très) discrète. Si discrète que la belle brune de 36 ans ne souhaitait pas vraiment en parler. Ses déclarations dans le magazine Gala (édition du 16 septembre 2021) sont donc un événement. Après que le journaliste lui a rappelé que dans son ouvrage, elle évoquait ses ruptures amoureuses sans citer de noms, elle a confié : "Vous pensez à Stromae ? Nous avons eu une relation. Officielle, mais très discrète. Les gens savent que nous avons été ensemble mais ni lui ni moi n'en parlons. Je sais ce que j'ai vécu avec lui, il sait ce qu'il a vécu avec moi. Et son nom n'apparaît pas dans le livre, comme il se doit !" Un silence que son ancien compagnon appréciera.

C'est en 2017 que Tatiana Silva avait évoqué leur relation pour la dernière fois, auprès de Paris Match. Elle avait expliqué que Stromae était "une belle personne" et que leurs échanges "ont été incomparables". "Nous avons vécu une merveilleuse histoire", avait-elle ajouté. Une histoire qui a duré entre 2011 et 2012. Elle avait ensuite confié qu'elle n'a eu que très peu de relations et que quand elle choisissait quelqu'un, "c'est pour la vie". "Pour me protéger et pour protéger ma relation, je cherche de moins en moins l'attention. Je sais comment ça fonctionne, et je ne veux pas faire de ma vie privée un business", avait-elle précisé en 2011 au site 7sur7.be pour expliquer sa discrètion.