Tatiana Silva révèle avoir avorté : pourquoi c'était "inconcevable" pour elle de devenir maman

Tatiana Silva était à l'honneur dans le magazine Gala. La présentatrice du groupe TF1 sortira son ouvrage Tout commence par soi (aux éditions Albin Michel), le 29 septembre 2021. Elle y évoque les thèmes de la solitude, du sentiment d'imposture, de la quête de soi, du temps, de la foi, de la gratitude et de l'authenticité. Interrogée par le magazine, elle a parlé de ce beau projet mais aussi d'un sujet très personnel : celui de son avortement.

Tatiana Silva a abordé des sujets très sensibles dans son livre. Elle y a notamment révélé qu'elle avait eu recours à l'IVG. Une décision qui n'est pas anodine comme elle l'a confié à nos confrères de Gala. "J'ai eu tout d'abord quelques craintes mais personne ne doit juger ma vie. Et nous avons beaucoup de chance, en France, d'avoir ce choix", a-t-elle tout d'abord expliqué. Quand elle est tombée enceinte, la belle brune de 36 ans a cherché "tout au fond [d'elle]" les raisons qui la poussaient à avorter. Elle a donc compris que l'idée d'avoir à s'occuper d'une autre personne qu'elle était "inconcevable".

"Je n'étais pas du tout mature. Etait-ce, peut-être, parce que gamine j'avais trop vu ma mère galérer à Bruxelles ? Je sais aussi que mon désir de maternité est intact. On verra bien et, à 36 ans, j'ai arrêté de me fixer une date limite", a poursuivi Tatiana Silva. Et de préciser que les passages concernant sa maman, qui l'a élevée seule après son divorce, ont également été difficile à aborder. "Elle est décédée d'un d'un cancer du sein il y a vingt ans, et ça reste très violent", a-t-elle expliqué. A l'époque, elle avait 16 ans et était en pleine période de rébellion. Lorsque ce drame est arrivé, elle a ressenti beaucoup de culpabilité, un sentiment qui ne l'a pas quittée depuis. Selon elle, elle aurait pu "lui offrir plus de confort". N'ayant pas de famille autour d'elle, on lui a accordé la majorité anticipée. Elle a alors arrêté ses études pour gagner sa vie. Et grâce à sa détermination et sa force de caractère, elle a pu réaliser ses rêves.

