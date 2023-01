Tatiana Silva dépitée pendant ses vacances paradisiaques : elle dévoile un envers du décor "désolant"

Tatiana Silva a récemment fait ses valises afin de se rendre dans un endroit paradisiaque. Si en France, l'heure est au port de la doudoune et des gants, la présentatrice de TF1, elle, est en robe ou bikini. Mais ce vendredi 20 janvier 2023, elle a dévoilé un envers du décor peu reluisant.

La belle brune de 37 ans n'a pas dévoilé pour quel pays elle s'était envolée. Mais les internautes qui la suivent ont bien vu qu'il s'agissait d'un pays d'Asie. Elle a notamment eu l'occasion de goûter aux spécialités locales, comme des insectes grillés. Ce vendredi, Tatiana Silva a dévoilé de nouvelles images. L'occasion de voir une plage avec l'eau turquoise. De quoi en faire rêver plus d'un. L'ancienne compagne de Stromae a ensuite dévoilé un cliché sur lequel on peut la voir poser sur les rochers, près d'une plage. Elle porte un maillot de bain et un paréo, tous deux de couleur noire. Et elle fixe l'objectif avec son plus beau regard de braise. Puis, la présentatrice s'est immortalisée en train de manger de la mangue.

Mais la suite fait moins rêver. Tatiana Silva a partagé des images de la plage sur laquelle elle se trouvait. Si au départ, on pouvait voir la mer et des personnes en train de profiter de l'endroit, ce sont de nombreux déchets qui ont été filmés, une fois que son téléphone ou sa caméra a filmé ce qui se trouvait derrière. "L'envers du décor. C'est désolant", peut-on lire en légende de la publication. Une vérité qu'elle n'a pas hésité à dévoiler.

Le 19 janvier 2023, c'est une autre de ses publications Instagram qui a attiré l'oeil de sa communauté. Tatiana Silva s'est dévoilée de profil, en bikini, alors qu'elle était dans la mer. Une photo en noir et blanc qui a ravi les personnes qui la suivent au quotidien. Nombreux sont en effet ceux à l'avoir complimentée après avoir découvert ce post. "Sublime Femme et belle photo, ce N et B de toute beauté; outre la silhouette de rêve à la plastique somptueuse et respectueuse=la femme belle, intelligente, libre, empreinte de zenitude et d'humanitude, j'adore", "Wouhaaa splendide silhouette, parfaite, magnifique corps, rien a jeter tout est parfait", "Tatiana, j'espère que tout le monde se rend compte que tu es une petite bombe atomique", "Quel corps", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.