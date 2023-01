Tatiana Silva sublime en maillot de bain : sa dernière photo rend fou les internautes !

À 37 ans, Tatiana Silva prouve qu'elle est toujours aussi sublime qu'à l'époque où elle était Miss Belgique en 2004. Car pour rappel, avant de devenir animatrice télé, présentatrice météo et même comédienne reconnue sur TF1, elle a eu sa petite carrière dans le milieu des reines de beauté, sans trop s'y attendre. "J'avais 19 ans. Je m'étais inscrite sans conviction. Quelle émotion quand j'ai été élue ! J'étais en larmes. J'aurais tellement aimé que ma mère me voie [décédée d'un cancer lorsqu'elle avait 14 ans, ndlr]", avait-elle confié lors d'une interview pour Télé 7 jours.

Son titre de Miss Belgique en poche, Tatiana Silvia a par la suite concouru pour décrocher les couronnes de Miss Monde 2005 et Miss Univers 2006, où elle n'a toutefois jamais atteint le Top 15. Des participations qui lui ont tout de même permis de se faire un nom bien qu'au départ, elle avait bien du mal à assumer son étiquette de Miss. "Mon image de Miss m'a gênée pendant toute une période de ma vie. Aujourd'hui, je me définis par ce que je pense, dis et fais, très peu par ce que les gens pensent de moi. Le temps permet de réajuster l'image que le public a de vous. Je l'expérimente chaque jour sur les réseaux sociaux. Beaucoup m'avouent qu'ils se faisaient une fausse idée de moi", déclarait-elle en 2019.