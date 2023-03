Tatiana Silva "amoureuse au premier regard" en Asie : les images incroyables de son voyage très nature

Les poubelles qui jonchent les rues de Paris et les manifestations contre la réforme des retraites... Tout ça est très loin pour Tatiana Silva. Actuellement, la belle brune de 38 ans est à l'étranger, à Bhoutan plus précisément (Asie du Sud). Et, comme à son habitude, elle se plaît à partager ses aventures avec sa communauté Instagram.

Les internautes qui ont des envies d'ailleurs en ce moment n'ont qu'à se rendre sur le compte Instagram de Tatiana Silva. Ce sont tout d'abord des images d'un grand lac que la présentatrice du groupe TF1 a partagées, le tout avec une musique douce en fond sonore. Ses abonnés ont ensuite pu admirer une grande bâtisse, en haut d'une falaise. Elle s'est ensuite aventurée en pleine nature et a croisé des vaches. "Love at first sight", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'un émoji avec des coeurs à la place des yeux.

Tatiana Silva a ensuite pris la pose avec une autre jeune femme, devant une maison. Elle a égalment immortalisé deux enfants en train de se faire un câlin. Puis, c'est un cliché de l'ancienne compagne de Stromae de profil, en pleine visite, que les internautes ont pu découvrir, avant celui d'un homme accroupi. "Our little boudha", peut-on lire.

Une parenthèse enchantée

Tatiana Silva a ensuite une fois de plus capturé en photo des enfants près d'une voiture, dont un avec un large sourire. On peut aussi voir une vidéo avec des ânes et de nombreux paysages. "In love with this nature", a-t-elle légendé l'une de ses publications. Au cours de son expédition, elle a découvert le Yak cheese et a apprécié ce met, tout comme ses visites. Une parenthèse enchantée qui lui fait du bien, mais aussi à sa communauté.

Ce n'est pas la première fois que Tatiana Silva partage ses périples. En janvier dernier, elle se trouvait déjà dans un pays d'Asie. Et elle n'avait pas manqué de poser à la plage, en maillot de bain. Mais elle avait également partagé sa désolation en filmant de nombreux détritus qui s'y trouvaient