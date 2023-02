"Je n'ai jamais été si amoureuse" : Tatiana Silva et son couple avec Stromae, elle a tout fait pour préserver leur amour

Elle fait la pluie et le beau temps, mais quelque soit la météo, Tatiana Silva rayonne. L'ancienne reine de beauté belge s'est fait une jolie place au soleil à la télévision française et ce dimanche 5 février, elle ajoute une année de plus à son compteur (38 ans). Une vie déjà bien remplie, et au cours de laquelle elle a croisé le chemin d'un certain Paul Van Haver, plus connu avec le pseudonyme de Stromae. Les deux personnalités ont en effet été en couple durant l'année 2011. Si leur histoire a pris fin l'année suivante, l'ancienne candidate de Danse avec les Stars avait oeuvré pour que leur relation fonctionne. Ses mots étaient en tout cas emplis d'enthousiasme et de joie.

Interrogée en novembre 2011 par le site internet 7sur7.be, la sublime demoiselle s'était exprimée quant à leur histoire d'amour. La superbe brune avait confié avoir rencontré son amoureux par le biais d'une amie commune et comptais bien faire de leur rencontre une solide romance : "Je n'ai eu que peu de relations. Je suis très sérieuse sur ce plan-là. Pas de relations d'une semaine. Quand je choisis quelqu'un, c'est pour la vie. Je n'ai jamais été si amoureuse".

Conciliant les impératifs de leurs agendas respectifs, qui avait explosé pour Stromae puisque c'est en 2011 qu'il a décroché sa première Victoire de la musique, Tatiana Silva voulait aussi préserver son couple des projecteurs : "Pour me protéger et pour protéger ma relation, je cherche de moins en moins l'attention. Je sais comment ça fonctionne, et je ne veux pas faire de ma vie privée un business. J'ai connu des moments très difficiles. Aussi bien professionnels que personnels avec la mort de mon père. Maintenant j'ai à nouveau de la chance. Et enfin beaucoup d'amour".

Des ex en bons termes

C'est en avril 2013, dans les colonnes du magazine Public, que la ravissante Miss Météo avait indiqué être célibataire. "Nous ne sommes plus en couple", avait-elle lâché au détour de l'entretien. Quatre ans plus tard, aucune amertume n'était remontée entre les deux anciens amoureux et pour Paris Match, elle se voulait la plus élégante possible : "Stromae est une belle personne et nos échanges ont été incomparables". Depuis, Stromae a refait sa vie avec la styliste Coralie Barbier, avec qui il a eu un fils en 2018. Toujours très discrète, Tatiana Silva, elle, n'a pas officialisé d'autres relations et laisse le doute planer quant à sa vie amoureuse.