Stromae, jamais sans son fils : photo irrésistible de son garçon de 4 ans, son plus grand fan !

Un papa fier et touchant

C'est en septembre 2018 que Stromae est devenu papa pour la première fois. Si un deuxième enfant n'est pas à l'ordre du jour, l'artiste s'épanouit comme jamais dans ce rôle que lui a offert la vie il y a quatre ans. Les confidences se font rares sur sa vie de famille mais quand Paul Van Haver s'ouvre au public, il ne fait pas les choses à moitié.

Invité de Clique en avril dernier, l'interprète de Papaoutai évoquait son petit garçon et la relation qu'il a créée avec lui, affirmant qu'enfin son fils lui avait dit "Tu me manques". Autant dire que son petit coeur d'artiste a fondu : "Je me dis que ça me touche, parce que je me suis occupé de lui et je continue à m'occuper de lui d'ailleurs, mais c'est vrai que pendant la promo de l'album, on s'est un peu moins vus. D'entendre que finalement, c'est réciproque cet amour et cette confiance mutuelle (...). Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'explication en fait, ça vient, c'est animal quoi." Ces papas gagas, tous les mêmes...