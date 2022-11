Stromae marié à Coralie : la rencontre du couple n'avait rien d'exceptionnel

Il s'est absenté, pendant longtemps. Ou presque. Pendant des mois, Stromae a arrêté de travailler pour lui, malgré l'ascension folle de sa carrière, préférant se mettre au service des autres. Professionnellement parlant, il s'est discrètement associé à de grands artistes internationaux, tels que la chanteuse Dua Lipa, Billie Eilish ou encore les rappeurs français Bigflo & Oli. Il a également, dans sa vie privée, profité de cette longue pause pour vivre des moments forts, auprès de sa femme Coralie - qu'il a épousée le 12 décembre 2015 à Malines, en Belgique - et leur petit garçon, né en septembre 2018.

J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant

"J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, expliquait-il récemment au journal de 20h, sur TF1, à propos de ce break artistique. La vie de tournée c'est chouette, c'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales." Cette histoire d'amour leur est tombée dessus sans prévenir, de manière somme toute banale, alors qu'ils se rendaient tous deux à la soirée d'un ami commun. Stromae a rencontré Coralie Barbier en 2012 et ne l'a plus jamais quittée. Ils ont, ensemble, beaucoup créé avant même de songer à fonder une famille.

Paul voulait son propre vestiaire

C'est ce que racontait la styliste en 2017 dans les colonnes du journal Libération. "Paul [Van Haver, de son vrai nom, NDLR.] voulait son propre vestiaire, il aimait le wax africain, détaillait-elle. Je lui ai proposé de créer le sien personnalisé aux paroles de ses chansons." On le sait, ils ont ensemble fait des miracles, dont la mise au point des univers graphiques dans lesquels Stromae évolue. C'est notamment grâce à Coralie que l'artiste belge, 37 ans, a trouvé l'inspiration nécessaire pour les douze titres qui composent son nouvel album Multitude. Il est d'ailleurs nommé, pour cette performance, aux NRDJ Music Awards dans les catégories "artiste masculin francophone" et "clip francophone" pour Mon amour, qu'il interprète avec Camilla Cabello. Réponse ce soir sur TF1...