Tatiana Silva en couple avec Stromae : pourquoi elle refuse catégoriquement de parler de cet ex

Il y a dix ans, Tatiana Silva et Stromae ont vécu une belle idylle. À l'époque, le couple mettait un point d'honneur à vivre dans la plus grande discrétion avant la rupture un an plus tard, en 2012. "Les gens savent que nous avons été ensemble mais ni lui ni moi n'en parlons. Je sais ce que j'ai vécu avec lui, il sait ce qu'il a vécu avec moi", a récemment déclaré Tatiana Silva lors d'une interview pour Gala. Mais alors qu'elle publie son livre, Tout commence par soi (ed. Albin Michel), peut-on s'attendre à en savoir plus sur cette relation ?

À en croire la Miss Météo de 36 ans, il ne faut pas compter dessus ! C'est ce qu'elle a répondu à un lecteur qui assurait pourtant le contraire lors d'un échange sur les réseaux sociaux sur le plateau du Buzz TV de Figaro, mardi 26 octobre 2021. "Il n'est pas dans mon livre", a-t-elle déclaré. Et pour le journaliste d'insister : "Vous avez parlé de déceptions amoureuses". Mais là encore, l'ancienne reine de beauté Belge n'en démord pas. "J'espère que ma vie n'est pas résumée à ça. Je ne parle pas de lui en fait. Ce sont des choses que je n'ai jamais souhaitées. Dans mon livre, il n'y a pas de propos sur lui. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui", a-t-elle mis au clair.

Malgré une certaine gêne, Tatiana Silva n'apparaît pas vexée par ces approches quelques peu intrusives. "Ça m'amuse. Je comprends. Les gens sont curieux", reconnaît-elle. Et d'avouer en riant : "J'ai envie de savoir si Brad Pitt va se remettre avec Jennifer Aniston. C'est un autre niveau !" En revanche, Tatiana Silvia rappelle qu'il faut savoir aussi ne pas la brusquer. "La bonne blague ou le côté léger s'arrête là où je dis, c'est ma vie privée, je n'ai pas envie d'en parler. Quand la personne le respecte, tout va bien. C'est normal qu'on me pose la question, ça fait partie du job."

Rappelons que depuis leur rupture, Stromae a refait sa vie avec Coralie Barbier, avec qui il s'est marié en 2015 et a eu un fils aujourd'hui âgé de 2 ans. De son côté, Tatiana Silva n'a officialisé aucune nouvelle relation amoureuse.