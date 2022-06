Stromae : Sa femme Coralie partage une photo de famille poignante

Pour rappel, Paul Van Haver, dit Stromae a également perdu son papa lorsqu'il était un tout jeune enfant. Né en Belgique d'un père rwandais, Pierre Rutare, il a appris sa mort au mois d'avril 1994 lors du génocide des tutsis faisait rage au Rwanda là où son père vivait. Un choc terrible pour l'artiste qui avait souhaité rendre hommage à son papa dans le titre Papaoutai sorti en 2013.

Parents d'un petit garçon né en septembre 2018, Coralie et le chanteur belge ont donc encore plus à coeur de prendre soin et de s'occuper avec beaucoup d'amour de leur enfant. Interviewé par Madame Figaro, le chanteur - qui était invité de DJ Snake lors de son concert au stade de France le 11 juin 2022 - confiait : "Je n'ai pas de modèle paternel net, rappelle-t-il. La référence à la maison, c'étaient mes grands frères. Ma capacité à être un bon papa, je la dois surtout à Coralie, mon épouse. Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom. On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent."

Absent durant huit ans, Stromae est récemment revenu dans la lumière avec le titre L'enfer mais aussi avec la sortie de Multitude, son dernier album, paru le 4 mars 2022.