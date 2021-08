Stromae : Son fils de 2 ans, adorable jardinier, déjà aussi stylé que papa !

Le retour musical de Stromae n'a pas de date, mais tient en haleine des millions de fans ! En attendant, l'artiste poursuit sa vie à l'écart du show-business. Son épouse Coralie Barbier en partage d'adorables images sur les réseaux sociaux, et y a publié une photo rare de leur fils de 2 ans.

À quoi ressemble l'été de Stromae ? Son épouse et bras droit Coralie Barbier en donne un aperçu à ses près de 36 000 abonnés Instagram. La jeune femme y a publié de nouveaux clichés ce dimanche 8 août 2021. Son fils de 2 ans (il en aura 3 le 28 septembre 2021) apparaît sur une des images.

Vêtu d'un bob et d'un short de bain vert et imprimé de bananes, le petit garçon arrose des plantes avec son arrosoir pour enfant. En plus d'une fibre artistique que ses parents lui ont transmise, le blondinet se découvre la main verte !