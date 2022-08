"Un gros stress pour Coralie" : Pourquoi la femme de Stromae a été chamboulée par sa présence au MET Gala

Dimanche 28 août, Stromae sera sur la scène de Rock en Seine, pour donner son dernier concert de l'été après une tournée des festivals d'une vingtaine de dates. Le chanteur belge âgé de 37 ans s'est confié auprès du journal Le Parisien sur les derniers mois écoulés depuis la sortie de son nouvel album, Multitude (écoulé à seulement 208 000 exemplaires en France, 528 000 en comptant l'international). Une période aussi marquée par sa participation inattendue au MET Gala.

En effet, en mai dernier New York accueillait une nouvelle édition de son prestigieux dîner de charité, véritable évènement mode avec les A-list du show business. Et Stromae était de la partie ! "Avec Lena Situations et Camille Cottin, on s'est retrouvé entre francophones, on était tous un peu perdus, comme à une rentrée scolaire. C'était marrant. Notre publicist (attaché de presse) sur place nous a annoncé un mois avant qu'on était invité", a-t-il confié au journal. Et, bien évidemment, pour celui qui s'est aussi lancé dans la mode, l'occasion était parfaite pour s'offrir une vitrine gratuite pour sa marque. Mais son épouse en a eu un coup de chaud : "Cela a été un gros stress pour Coralie de me faire une tenue aussi vite, mais elle a fait le job et pour la marque Mosaert, on ne pouvait faire mieux comme pub."

Alors que l'été se termine, Stromae va pouvoir souffler un peu dans les mois à venir. "En septembre, je suis complètement off à Bruxelles. Et je ne suis pas mécontent. On est déjà resté trois mois aux États-Unis, avant le festival de Coachella. C'était la première fois que je partais aussi longtemps loin de chez moi. Mais j'avais ma femme et mon fils, mon frère était aussi avec sa femme et sa fille. Quand c'est faisable, j'emmène mon fils (qui aura quatre ans en septembre). J'espérais le faire venir encore cet automne pour la tournée en Amérique du Nord. Mais il doit aussi avoir son équilibre, à Bruxelles", ajoute l'interprète des tubes Alors on danse, Papaoutai, Tous les mêmes ou encore L'Enfer.