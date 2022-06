Stromae avec son fils à la mer : sable chaud, baignades et bronzette... photos du duo trop craquant

De retour sur la scène médiatique - notamment lors du concert de DJ Snake le 11 juin 2022 au Parc des Princes - Stromae prend très à coeur de passer des instants privilégiés avec son fils, ayant lui-même perdu son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Emporté et très occupé par la promotion de son nouvel album Multitude, l'artiste a eu beaucoup de peine quand son fils lui a confié être triste de passer moins de temps avec lui.

"La dernière chose que j'ai apprécié c'est quand mon fils m'a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m'occuper de lui, mais c'est vrai que là pendant la promo de l'album on s'est un peu moins vus", a-t-il déclaré en avril 2022 avant d'ajouter avec émotion qu'il avait été très ému "D'entendre que finalement c'est réciproque, cet amour et cette confiance mutuelle..."

Interviewé par Mouloud Achour un peu plus tôt en 2022, il avait évoqué sa paternité avec beaucoup de franchise en expliquant avoir mis plus de temps que sa femme à réaliser qu'il allait être père. "Il n'y a pas vraiment d'explications en fait, ça vient, c'est animal (...) Ma femme a eu neuf mois pour s'en rendre compte, moi ce n'était pas dans mon corps donc forcément il faut un petit temps d'acclimatation, s'apprivoiser. Je ne me suis pas dit à ce moment-là 'je l'aime de manière inconditionnelle', c'est vraiment un truc graduel", avait-il ainsi confié.