Stromae : Sa femme Coralie affiche ses jolies courbes !

La rentrée des classes a eu lieu pour tout le monde désormais. C'est avec des souvenirs plein la tête que les étudiants sont retournés à l'école et que les adultes ont repris le travail. Mais difficile d'oublier ces doux moments passés au chaud. Ce n'est pas Coralie Barbier, l'épouse de Stromae, qui dira le contraire.

Le dimanche 26 septembre 2021, pour conclure le week-end en beauté, la jeune créatrice a partagé quelques photographies de vacances, en suppliant la vie de la ramener sur le lieu de son séjour familial... dont une image d'elle en maillot de bain deux pièces.

Stromae et Coralie Barbier se sont mariés le 12 décembre 2015 au Martin's Patershow, à Malines en Belgique. Ils sont devenus parents pour la première fois en septembre 2018 en accueillant leur petit garçon. Mais de cette grossesse ne reste que des archives : la jeune maman, elle, a retrouvé sa silhouette d'antan. Et son compagnon, lui, serait prêt à retourner en studio d'enregistrement. "Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date...", assurait-il, en tout cas, dans les colonnes du journal Libération en novembre dernier. Et dire qu'on croyait ne plus jamais entendre sa voix à la radio.