Stromae : Rare photo de son fils, adorable blondinet à la mer avec sa maman

"On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent", a fait savoir Stromae à nos confrères du Madame Figaro, le 17 mars dernier. Un cocon familial que le chanteur a construit avec Coralie Barbier, avec laquelle il partage sa vie depuis 2013. Belge tout comme lui, elle a rencontré l'interprète de L'Enfer chez un ami commun, à l'occasion d'une soirée. Elle est à ses côtés depuis et l'a aidé à traverser des périodes des plus compliquées. "Je me souviens du déclic qui a eu lieu entre 2017 et 2018. C'était une année complexe pour moi, mais riche. J'ai senti l'envie de revenir et la conviction que j'avais encore des choses à dire", a déclaré le chanteur à propos de ses années d'absence. Une année effectivement riche puisque c'est celle qui a signé la naissance de son fils, au mois de septembre. Depuis, Stromae semble avoir retrouvé un équilibre qui lui réussit.