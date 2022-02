Stromae : Rares confidences sur son fils de 3 ans, "l'une des plus belles choses" de sa vie

Son dernier album est sorti il y a neuf ans, Stromae revient aujourd'hui en force. Acclamé de toutes parts pour sa performance au JT de 20H, il sera ce vendredi président des Victoires de la musique, en direct à la Scène musicale et sur France 2. Mais avant cela, il est passé chez Augustin Trapenard sur France Inter et pour la première fois, l'ancien chroniqueur du Grand Journal a réussi à lui faire parler de son fils de 3 ans.

"L'une des plus belles choses qui me soient arrivées, c'est mon fils ", a-t-il confié au journaliste. Et d'ailleurs c'est lui qui le fait se "sentir le plus vivant". "C'est l'enfance, c'est la vie, oui. Se dire, quand on rentre : 'Ouais, ok, il y a eu des interviews, des trucs...' Enfin oui : les concerts, c'est super. Mais après, quand on rentre à la maison, et que l'on doit, juste, faire à manger pour lui [...] ça nous ramène simplement à des choses essentielles".

On n'en saura pas plus de la part du timide chanteur belge, souvent comparé à Jacques Brel pour ses chansons aux paroles fortes et son interprétation puissante. Depuis la naissance du petit garçon, en septembre 2018, il tient en effet à préserver sa vie privée au maximum. Il ne l'évoque presque jamais, ni lui ni sa compagne Coralie Barbier, qu'il a épousée il y a plus de six ans.

Celle-ci s'amuse régulièrement à publier des photos de leur petit prince et de son célèbre mari, comme cet été, lors de vacances en famille ou en octobre, lorsque tous les trois se sont offert la même gourmette. Légendée "Amour infinie", cette photo a beaucoup ému les internautes qui en apprennent un peu plus sur la vie du très discret Stromae. En revanche, on ne connait toujours ni le visage, ni le prénom de leur fils.

Et nul doute que ce petit garçon va aller voir pour la première fois sur scène son célèbre papa, lui qui a du lutter contre de graves problèmes de santé ces dernières années. En effet, après de lourds effets secondaires d'un traitement contre le paludisme, le chanteur de Papaoutai a révélé qu'il avait souffert d'un burn-out et d'une dépression, thème de sa dernière chanson L'Enfer.