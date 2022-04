Diaporama Stromae : Rare photo de son fils, adorable blondinet à la mer avec sa maman

Stromae et sa femme Coralie Barbier lors du photocall du Victoria's Secret Fashion au Grand Palais à Paris. © BOV/Bestimage

Coralie Barbier et son fils, lors d'un moment à la plage le 10 avril 2022.

Stromae et son épouse Coralie Barbier. Un moment d'intimité partagé par la styliste sur Instagram.

Stromae et son fils sur Instagram. Le 13 juin 2021.

Stromae et son fils lors de vacances, en août 2021

Stromae et sa femme Coralie Barbier sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart en avril 2018.

Orelsan (Création audiovisuelle de l'année pour "Montre jamais ça à personne" - Artiste masculin de l'année et Chanson originale de l'année pour "L'odeur de l'essence") et Stromae lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018

Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart, le 6 avril 2018

Stromae et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage

Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier lors du photocall du Victoria's Secret Fashion 2016 au Grand Palais à Paris, France, le 30novembre 2016. © BOV/Bestimage

Sortie le 4 mars de "Multitude" nouvel album de Stromae - Stromae et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage

Stromae et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage

20 / 20

Stromae, sa femme Coralie Barbier ( enceinte) et son frère Luc Junior Tam - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018