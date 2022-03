Stromae, "papa omniprésent", évoque le prénom de son fils de 3 ans...

Il est de retour après huit ans d'absence. Pour autant, Stromae n'a pas chômé entre la fin de sa tournée Racine carrée et la sortie de Multitude, son nouvel album, le 4 mars 2022. Côté vie professionnelle, il a oeuvré dans l'ombre pour Mosaert, à la fois label musical et marque de vêtements. Il a surtout mis longtemps, très longtemps, à boucler l'ensemble de ses 12 titres inédits qui ont commencé à voir le jour... il y a plus de 60 mois.

"Pendant toute cette période, je n'ai jamais vraiment arrêté, explique-t-il à Madame Figaro. J'ai commencé à écrire des morceaux de Multitude il y a cinq ans : les paroles de L'Enfer et de L'Invaincu me sont venues en tête à l'époque de la tournée de Racine carrée. Je me souviens du déclic qui a eu lieu entre 2017 et 2018. C'était une année complexe pour moi, mais riche. J'ai senti l'envie de revenir et la conviction que j'avais encore des choses à dire."

Ma capacité à être un bon papa, je la dois surtout à Coralie

L'année 2018 a effectivement été riche pour l'artiste de 37 ans, de son vrai nom Paul Van Haver. Stromae, qui a épousé Coralie Barbier le 12 décembre 2015 sous la coupe de Guy Gilbert, le prête des loubards, a accueilli un petit garçon en septembre 2018. Et sa vie, fatalement, en a été bouleversée. "Je n'ai pas de modèle paternel net, rappelle-t-il. La référence à la maison, c'étaient mes grands frères. Ma capacité à être un bon papa, je la dois surtout à Coralie, mon épouse. Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom. On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent."

J'arrive à être un artiste sans tomber dans l'excès

Pour s'assurer un équilibre, Stromae a travailler sur son album Multitude de 9h du matin à 17h. Il amenait son fils à l'école avant, allait le chercher après, et est parvenu à sortir 12 titres "sans souffrance", tout en profitant des joies simples liées à sa famille. "Le danger, c'est que la passion peut se transformer en obsession, souligne-t-il. On ne compte plus les heures et on finit par un surmenage. C'est ce qui m'est arrivé. Mais je ne tombe plus dans ce piège. Grâce à ma femme et à mon fils, j'arrive à être un artiste sans tomber dans l'excès..."

Retrouvez l'interview intégrale de Stromae dans le magazine Madame Figaro, édition du 18 mars 2022.