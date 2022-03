Stromae papa : ce moment où son fils de 3 ans l'a totalement pris de court

Le populaire Stromae sortira son troisième album Multitude ce vendredi 4 mars. Pour l'occasion, le Belge s'est confié à nos confrères du Parisien et en a profité pour évoquer sa paternité. Pendant ses longues années d'absence (son dernier album, Racine Carré, remontait à 2013), l'artiste est passé par tous les états. D'abord sérieusement malade, il a ensuite vécu en 2018 une renaissance avec la naissance de son fils, fruit de son couple avec Coralie Barbier.

Cette paternité, le chanteur l'évoque notamment dans son titre C'est que du bonheur. "Après Papaoutai, encore parler de paternité c'était bizarre. Mais j'étais obligé de la raconter, car je la vivais. Le pipi, le caca que je chante, j'avais les mains dedans. Mais je ne voulais pas une chanson larmoyante. Je dis au début 'je t'ai donné la vie/ tu as sauvé la mienne' car c'est vrai et après on rigole. Mais la vraie rupture spatio-temporelle, c'est quand mon fils m'a demandé de mettre Papaoutai dans la voiture. 'Ah ok c'est mon fils qui me demande ça'", s'est-il souvenu.

Stromae avait 34 ans quand son fils est né. Une paternité arrivée sur le tard selon lui, "mais c'était vraiment une envie. Et cela fait du bien". Toujours pour nos confrères, la star a évoqué sa nouvelle manière de concilier travail et vie privée : "L'album je l'ai fait de 8 heures à 17 heures. Je me suis dit 'cette fois, je ne vais pas passer par la souffrance pour faire cet album' (...) Chaque jour, à 17 heures, terminé, merci, au revoir. Je retrouve mon fils et ma femme."

Le chanteur s'était également affiché très épanoui dans sa vie de famille le 11 février dernier sur les ondes de France Inter devant Augustin Trapenard. "L'une des plus belles choses qui me soient arrivées, c'est mon fils. C'est l'enfance, c'est la vie, oui. Se dire, quand on rentre : 'Ouais, ok, il y a eu des interviews, des trucs...' Enfin oui : les concerts, c'est super. Mais après, quand on rentre à la maison, et que l'on doit, juste, faire à manger pour lui (...) ça nous ramène simplement à des choses essentielles" avait-il confié avec émotion.