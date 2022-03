Stromae : Quelle maladie l'a tenu éloigné des radars pendant des années ?

Le chanteur Stromae qui sort son troisième album Multitude ce vendredi 4 mars s'est confié pour Le Parisien dans son numéro du 3 mars 2022. L'occasion pour le Belge de revenir sur ses problèmes de santé, qui l'ont tenu éloigné de la scène pendant de nombreuses années.

Huit années, c'est le temps qu'il a fallu à Stromae pour revenir sous les projecteurs. En 2013, il avait connu un succès foudroyant avec son album Racine Carré vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Depuis, le chanteur de 37 ans a connu un passage à vide sévère et même une complète disparition des radars. Les rumeurs évoquent à l'époque des problèmes de santé liés à un virus et à l'origine de graves troubles de l'humeur...

"J'ai trop bossé, je ne faisais plus que ça. Et là-dessus, ce médicament, le Lariam, un antipaludique avec des effets secondaires très dangereux a mis le feu aux poudres. Je n'étais pas bien, j'ai eu besoin de me reposer, de vivre d'autres choses, un mariage, une naissance...c'est tellement nourrissant, cela fait tellement de bien" a finalement expliqué l'interprète d'Alors on danse pour nos confrères du Parisien.

Une période qui aurait pu priver le chanteur d'un retour sur scène et en studio, comme il l'a expliqué lorsqu'il lui a été demandé s'il avait envisagé d'arrêter la musique : "Dans ma tête, comme beaucoup de gens qui affrontent le surmenage. Mais je ne l'ai jamais dit, j'aime trop la musique."

Ces péripéties derrière lui, Stromae avait finalement effectué un retour cette année à travers notamment une interprétation remarquée de son titre L'enfer survenue sur TF1 dans le JT d'Anne-Claire Coudray. Il avait par ailleurs déclenché une polémique en répondant à une question de la journaliste en chantant, chose peu ordinaire dans un programme aussi formaté qu'un journal d'informations. Ce dernier avait alors expliqué pour la radio belge RTL : "Je trouve qu'un artiste qui vient faire la promotion de son album et son nouveau morceau, ça ne mérite pas autant de questionnements. J'aurais été politicien, je peux comprendre. Mais là..."