Met Gala : Camille Cottin canon en robe transparente et bijoux hors de prix, Stromae "bizarre" mais "honoré"

Le Met Gala 2022 a réuni les VIP, sous le thème Gilded Glamour and White Tie, à l'occasion de la présentation de la collection In America : An Anthology of Fashion, présentée au Anna Wintour Costume Center, une aile du musée new-yorkais. Sur le tapis rouge de la soirée évènement, il fallait compter sur quelques Frenchies.

On a ainsi pu voir l'actrice Camille Cottin, dont la carrière prend de plus en plus une envergure internationale depuis qu'elle a joué dans les films House of Gucci et Stillwater ainsi que la série Killing Eve. Revenue d'une récente espace à Venise où elle avait déjà brillé par son élégance, la comédienne âgée de 43 ans a de nouveau fait sensation devant les photographes. Camille Cottin avait opté pour une robe noire bustier transparente et parsemée d'or comme une constellation, maintenue à la taille par une ceinture. Une robe signée Dior issue de la collection Haute Couture automne/hiver 2019-2020. Un look complété par des bijoux de la maison Tiffany & Co : des boucles d'oreilles en or jaune 18 carats, platine 950 millièmes et diamants Schlumberger Flame (au prix de 22 000 euros !) ainsi que deux bagues, Schlumberger Sixteen Stone (11 400 euros) et Schlumberger Stitches (environ 15 000 euros), avec des pierres précieuses similaires.

La comédienne a notamment pu croiser la jeune et très populaire influence française désormais installée en Californie, Léna Situations. Cette dernière a posé dans une tenue peu audacieuse, vêtue d'une robe corset à bretelles bleu pâle, d'inspiration printanière, signée Markarian. Elle avait toutefois porté plus de soin à ses accessoires, dont des escarpins agrémentés de cristaux de chez Jimmy Choo ainsi que de beaux et élégants bijoux - rang de perles et serre-tête façon tiare - de chez Bulgari. Les deux femmes ont notamment partagé un selfie lors de cet évènement mondain ultra select.

Enfin, la francophonie était aussi représentée par le chanteur belge Stromae. Ce dernier, qui s'est produit tout récemment au festival Coachella en Californie, a fait le minimum syndical sur le tapis rouge en recyclant une tenue promo portée pour son dernier album Multitude. Une tenue évidemment signée Mosaert, la marque qu'il a fondée avec son épouse Coralie. En revanche, il avait opté pour un bijou précieux et démesuré. "Cela fait bizarre d'être ici. C'est la première fois. En plus, je porte un bijou de Cartier [une lavallière sertie de diamants, NDLR] qui date de 1906 et un costume Mosaert, designé par Coralie Barbier. Et donc voilà, je suis honoré d'être ici. On s'est inspiré de cette période-là pour créer cette tenue et la coiffure aussi. Merci encore à Alicia Dubois pour les cheveux", a-t-il déclaré comme le rapporte RTL.be.