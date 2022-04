Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo en amoureux : Soirée à Venise avec une célèbre fille de

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

32 photos

Un couple solidaire ! Pierre Casiraghi, le fils de Caroline de Monaco et sa femme Beatrice Borromeo ont participé ce samedi 23 avril à une soirée de charité organisée par la maison Dior à Venise. Réunissant de nombreuses personnalités italiennes et européennes, elle avait pour but de récolter de l'argent pour les réfugiés ukrainiens. Le couple monégasque, particulièrement en beauté, y a brillé aux côtés de Laetitia Casta et Catherine Deneuve.