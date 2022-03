Inès de la Fressange : Sa fille Nine, bisexuelle, évoque son ex-histoire de coeur

On la voit souvent auprès de sa mère, en front row à la Fashion Week. Mais les adeptes de théâtre connaissent Nine d'Urso, la fille d'Inès de la Fressange, également sur les planches. La jeune femme, 28 ans, s'est lancée dans une carrière de comédienne après s'être longtemps privée de tout, par peur de la comparaison. "Ma mère n'est pas non plus Madonna, explique-t-elle toutefois dans les colonnes du magazine Gala. Mais c'est toujours présent. Y être systématiquement associée, il faudrait l'accepter, s'en moquer complètement, ou faire comme si cela n'existait pas, ce qui serait tout à fait louche. Je n'ai été capable d'aucune de ces trois options et cela m'a très longtemps entravée. J'en ai assez souffert, je m'en suis assez excusée, et pus ma mère et formidable."

Après avoir abandonné les bancs de Normale-Sup, Nine d'Urso a été accepté dans le cursus de trois ans de l'école nationale de théâtre de Lille. Elle avait appris à savourer le sixième art grâce à un ami de son père - Luigi d'Urso, mort quand elle avait 12 ans - qui l'amenait voir des spectacles deux fois par semaine. Et la voilà actrice. Nine d'Urso a notamment joué sur la scène du théâtre des Amandiers, à Nanterre ou à l'opéra de Nancy. Et quand elle ne joue pas, elle milite.

Aujourd'hui, je suis célibataire et je trouve ça très bien

Nine d'Urso est effectivement très impliquée dans la lutte contre les discrimination à l'égard de la communauté LGBTQIA+. Et pour cause, la comédienne ne met aucune étiquette sur les personnes qui lui plaisent, hommes ou femmes. "Je suis sortie avec une fille pendant un certain temps et j'ai vu combien cela pouvait être difficile, raconte-t-elle. Aujourd'hui, après une longue histoire d'amour avec un garçon, je suis célibataire et je trouve ça très bien, même si on a parfois l'impression que c'est la plus grandes des insubordinations. Sans parler des gens qui ajoutent : 'Tu es une jolie fille, pourtant...'

