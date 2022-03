Inès de la Fressange et sa fille Nine d'Urso, copies conformes bluffantes pour une soirée spéciale

Les invités du dîner organisé ce jeudi 24 mars par l'association AEM, Un avenir pour les Enfants du monde, au pavillon Ledoyen dans le 8e arrondissement parisien, ont vu double et un éventuel abus d'alcool n'y était pour rien. Inès de la Fressange, réputée pour son sens du style, du chic et de la classe, était présente avec l'une de ses deux filles, Nine d'Urso, aussi élégante que sa maman.

Les deux femmes ont posé côte à côte pour le photocall et un détail n'a pu que sauter aux yeux des gens qui les entouraient : les liens du sang ne font aucun doute. Nez, sourire, mimiques, coupes courtes, tout est identique à la différence que la jeune femme de 28 ans n'envisage pas de faire comme sa mère et d'arpenter les défilés à tout-va dans les prochaines années. La comédienne, interprète de la fille de Sophie Marceau dans I Love America de Lisa Azuelos, a bien d'autres ambitions. Et elle a pu étoffer son carnet d'adresses lors de cette soirée !

Du beau monde avait pris place dans la salle ! Le milieu de la mode a fait son show à l'image d'Olivier Rousteing, Tina Kunakey, Eva Herzigova, Cindy Bruna, Carla Ginola, Jean-Paul Gaultier, Vanessa Seward, Marie-Ange Casta ou encore Alexandre Mattiussi, fondateur de la marque AMI, Babeth Djian, fondatrice du magazine Numéro, Renaud Lestringant, directeur général de la marque Cartier et le mannequin Constance Jablonski. Le monde du cinéma n'était pas en reste avec Sabrina Ouazani, Mélanie Laurent, Alex Lutz, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz, Benoît Magimel, Virginie Efira, Ana Girardot, Camille Cottin, Lambert Wilson, Anthony Delon et sa compagne Sveva Alviti.

Côté musique, Carla Bruni-Sarkozy n'a pas eu à prendre le micro contrairement à la soirée des Femmes Culottées organisée la veille. L'ex-Première dame a pu croiser Bilal Hassani, Simon Buret du groupe Aaron, le musicien Bertrand Burgala, Amanda Lear, la future maman Lou Doillon, à la tenue très spéciale. Des reines de beauté ont aussi pris la pose devant les photographes : on a évidemment retrouvé Diane Leyre, Miss France 2022 au côté de Laury Thilleman, Miss France 2011. Deux amazones magnifiques qu'ont toutefois battu haut la main Inès de la Fressange et sa fille...