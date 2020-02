Inès de la Fressange : Sa fille aînée Nine, relookée, est son sosie !

Dans une interview à Gala, Inès de la Fressange confiait être "un peu trop gaga" de ses deux filles, Nine et Violette d'Urso. Elle n'a pu se retenir d'exprimer sa fierté pour l'aînée, qui s'est offert une nouvelle coupe. Avec les cheveux courts, Nine est son sosie parfait !

Inès de la Fressange compte près de 340 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce samedi 22 février 2020. L'image en noir et blanc est un portrait de sa fille Nine (née de son précédent mariage à Luigi d'Urso). Vêtue d'un col roulé noir, la jeune femme dévoile son nouveau look, une coupe courte réalisée par la styliste capillaire et amie d'Inès de la Fressange, Delphine Courteille.

"Toute nouvelle coupe de cheveux pour Nine ! Félicitations @delphinecourteille_paris @ninedurso #MamanFière", écrit Inès en légende de sa publication. Le top model de 62 ans a un nouveau sosie !