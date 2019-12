Inès de la Fressange se confie : "J'ai eu beaucoup de mal à avoir des enfants"

Invitée de Daphné Bürki dans son émission Je t'aime, etc, le 12 décembre 2019 sur France 2, Inès de la Fressange s'est confiée sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour avoir des enfants. Si elle est aujourd'hui l'heureuse maman de Nine et Violette, 25 et 20 ans, l'ex-mannequin de 62 ans a raconté avoir fait plusieurs fausses couches.

"J'ai eu beaucoup de mal à avoir des enfants. C'est qu'ensuite, on voit dans la rue des femmes enceintes, des poussettes, et on se dit, 'Mais pourquoi elles y arrivent et pas moi ?'. Ce n'est pas vraiment de la jalousie, c'est de l'incompréhension, s'est souvenue l'ancienne top model. Au bout d'un moment, ça ne vous fait plus vraiment plaisir d'entendre une bonne nouvelle, alors que ça devrait." En 1990, lorsqu'elle s'est mariée avec le marchand d'art italien Luigi d'Urso, Inès de la Fressange avait 33 ans. Quatre ans plus tard, le couple a finalement accueilli son premier enfant, Nine, puis Violette, en 1999.

"Les fausses couches, c'est un truc super banal, a-t-elle ajouté. Les gens n'ont pas du tout conscience du choc que c'est. J'étais vraiment résolue à avoir des enfants quoi qu'il arrive, en tout cas un enfant, et après heureusement on oublie tout ça. Quand même, je me souviens que ce n'était pas si évident d'avoir un enfant, donc c'est un miracle."