Anthony Delon et Sveva Alviti rabibochés : de sortie, le couple a retrouvé la tendresse des premiers jours

Sveva Alviti (37 ans) et Anthony Delon (57 ans) sont chacun en tournée de promotion en ce moment. Elle pour ce nouveau film français, lui pour son livre autobiographie intitulé Entre chien et loup, sorti en librairies il y a quelques jours, aux éditions du Cherche midi. Dans ce livre, le fils d'Alain et Nathalie Delon revient sur son histoire familiale, son enfance faite de hauts et de bas. Un texte très personnel qu'il a écrit seul. "Puissant, fort, émouvant, un livre plein d'amour. Comme toi amore. Je suis vraiment fière de toi", a notamment commenté Sveva Alviti sur Instagram.

En couple depuis 2019, Anthony Delon et la comédienne italienne s'étaient fiancés, avant de rompre leur engagement en septembre 2021. Les amoureux se sont finalement rabibochés en début d'année, pour ne plus se quitter. D'une première union avec Sophie Clerico, Anthony Delon a deux filles : Lou et Liv (26 et 20 ans).