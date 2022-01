Anthony Delon en couple avec Sveva Alviti : l'amour retrouvé à Rome, 4 mois après la séparation !

L'amour, ça va, ça vient, mais ça ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas Anthony Delon qui dira le contraire. Alors qu'il avait annoncé qu'il se séparait de Sveva Alviti il y à quelques mois, le comédien a visiblement rebroussé chemin pour son plus grand bonheur à lui... et à elle. Cette relation, qu'il n'aurait perdue pour rien au monde, le cinéaste de 57 ans a même décidé de la célébrer sur papier glacé, puisque le couple a accepté de prendre la pose, sourire aux lèvres, pour le magazine Marie Claire Italie.

Le choix de cette publication n'est évidemment pas anodin. La sublime Sveva Alviti est originaire de Rome et aime, à l'italienne, Anthony Delon depuis le mois de juillet 2019. C'est sur ses terres natales, d'ailleurs, que Monsieur avait posé le genou à terre, en 2020, pour la demander en mariage à Positano, sur la côte amalfitaine. On imagine donc que ce qui était décrit auparavant comme "The end" s'est transformé en "To be continued", après mûres réflexions...