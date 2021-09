Anthony Delon célibataire : la dernière apparition très sensuelle de son ex, Sveva Alviti

Ils évoluaient depuis plusieurs semaines l'un sans l'autre, en toute discrétion. Finalement, Anthony Delon l'a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux le 14 septembre 2021 : alors qu'il s'apprêtait à épouser la comédienne Sveva Alviti cette même année, c'est finalement une rupture qui clôture leur relation. Il y a quelques jours pourtant, la belle Italienne faisait une apparition très remarquée sur le tapis rouge du Gala de l'Amfar, lors du Festival international du film de Venise, La Mostra, le 10 septembre dernier. Habillée d'un sublime look griffé Stella McCartney, l'actrice n'avait alors laissé paraître aucun signe de tristesse.

"C'est toujours agréable de revenir à Venise, et encore plus quand c'est pour une bonne cause, écrivait-elle sur Instagram en partageant quelques souvenirs en images. Je soutiens l'Amfar et la recherche contre le sida." La coïncidence est d'autant plus curieuse que Sveva Alviti n'était plus apparue lors d'un évènement public depuis l'édition précédente de 2020 de La Mostra, sur le Lido. Elle s'était alors illustré au bras d'Anthony Delon... Mais leur idylle est bel et bien terminée, après deux ans d'amour.