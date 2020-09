Anthony Delon et Sveva Alviti : Le couple affiche son amour à la Mostra

Le premier grand festival de cinéma post-confinement est donc... celui de la Mostra de Venise ! Le 2 septembre 2020 a été lancée la course au Lion d'or, qui sera attribué cette année par un jury présidé par l'Australienne Cate Blanchett. Mercredi, les premières célébrités ont fait leur arrivée dans la Sérénissime. Parmi elles, Anthony Delon et sa compagne Sveva Alviti.

"Si content d'être au 77e Festival du film de Venise. Je suis sûr qu'elle sera mémorable", s'est réjoui l'acteur franco-américain de 55 ans sur Instagram. De son côté, sa belle Italienne de 36 ans a partagé : "Le Festival du film de Venise est toujours si spécial, et cette année plus que jamais. Si contente d'être là une fois de plus." Le couple star n'est pas passé inaperçu lors de son arrivée... en vaporetto bien sûr !

Accueillie par les photographes, la comédienne - habillée en Valentino et chaussures Roger Vivier - a volontiers pris la pose au côté de sa moitié. Tous deux ont alors pleinement affiché leur tendre complicité, après plus d'un an de romance. L'actrice connue pour son rôle dans le film Dalida (2016) est une habituée de la Mostra puisqu'elle en a déjà foulé le tapis rouge en 2019, 2018, 2016 et 2011.