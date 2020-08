Sveva Alviti (Dalida) et Anthony Delon : fous d'amour en mode "365 jours"

Poète à l'inspiration fulgurante depuis sa rencontre avec l'actrice Sveva Alviti, Anthony Delon a publié un nouvel hommage à celle qu'il surnomme déjà son "âme soeur".

Sur Instagram, l'acteur de 55 ans a publié un cliché romantique avec sa fiancée. Fusionnels, les amoureux se regardent face à face (lunettes de soleil sur le nez) devant la mer Méditerranée à Capri, où ils ont savouré un séjour romantique. En légende, il écrit : "365 jours". De son côté, l'actrice révélée en Dalida dans le film de Lisa Azuelos consacré à l'icône et vue également dans Love Addict et Lukas a également publié sur son compte un cliché similaire en noir et blanc accompagné de la même légende : "365 jours". Alors, ce post est-il une subtile référence au sulfureux film 365 Days avec l'irrésistible Michele Morrone, proposé sur Netflix ? Ou plus simplement une allusion à leur premier anniversaire de couple ? On penche définitivement vers la deuxième option, leur histoire d'amour ayant pris forme au milieu de l'année 2019...