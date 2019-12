Anthony Delon : Bisou passionné et cri d'amour à Sveva Alviti pour Noël

Très amoureux de sa chérie Sveva Alviti, Anthony Delon lui a adressé un tendre message sur Instagram le 25 décembre 2019 : "Parfois la vie ne nous semble pas juste, on se dit que les emmerdes s'accumulent... et c'est souvent le cas. Mais il arrive aussi que le destin nous fasse un cadeau, un doux rayon de soleil pour nous accompagner dans l'épreuve. Il faut savoir être reconnaissant dans ces moments-là, car le bonheur est précieux."

Complice, le couple apparaît souriant et très tactile. Sur la seconde photographie, Anthony et Sveva s'embrassent passionnément devant l'objectif. Cette histoire d'amour inattendue a complètement bouleversé la vie de l'acteur qui semble depuis vivre un rêve éveillé avec la jeune femme de 35 ans. Papa de Loup et Liv, respectivement âgées de 23 et 18 ans (issues de son amour avec Sophie Clérico), Anthony semble avoir trouvé sa perle rare. Pour preuve, elle est pour lui un véritable "cadeau".

En couple depuis plusieurs mois avec l'actrice italienne, le comédien de 55 ans semble très épris. En août 2019, Anthony avait révélé pour la première fois ne plus être un coeur à prendre en dévoilant sa compagne en ombres chinoises sur la plage. Quelques mois plus tard, il dévoilait le visage de sa chérie à l'occasion d'un week-end à Rome. Le 15 novembre 2019, il indiquait ainsi être avec une certaine "Miss S". En légende, il révélait finalement l'identité de sa nouvelle moitié. Un bonheur applaudis par tous les fans de l'acteur, ravis de le voir aussi heureux.