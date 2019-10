Anthony Delon est en couple avec une célèbre actrice !

Ils ne se cachent plus. Après plusieurs semaines à poster des photos qui semblaient indiquer une nouvelle romance, le doute n'est plus permis. Anthony Delon est amoureux et le montre. L'acteur de 55 ans n'est pas tombé sous le charme d'une inconnue. Il roucoule en effet avec Sveva Alviti, somptueuse actrice italienne de 35 ans que l'on a pu voir dans les films Dalida, Love Addict et Lukas.

Et c'est sur son compte Instagram que le couple affiche son bonheur. Tout a commencé au mois d'août 2019 quand Anthony a posté la photo de deux ombres qui s'embrassaient lors de ses vacances aux Bahamas. On comprend aujourd'hui que la deuxième ombre porte le doux nom de Sveva. Présenté par un ami commun en mai 2019, le couple est d'abord resté discret, puis s'est peu à peu dévoilé. En se connectant sur le compte instagram d'Anthony et celui de Sveva, on s'aperçoit depuis de nombreuses semaines qu'ils sont au même moment, au même endroit !