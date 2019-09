Anthony Delon : "Tellement fier" de sa fille Lou diplômée

Anthony Delon (54 ans) a tenu à féliciter sa fille Lou, âgée de 23 ans, qui vient d'obtenir sa licence en droit. Le 27 septembre 2019, il publie une photographie de sa fille et écrit sur Instagram : "Bravo ma fille pour ta licence en droit, une première étape accomplie. Tellement fier de toi...." En story, il publie le résultat des examens de sa fille en ajoutant : "Bien joué mon amour je suis fier de toi".

Suivi par plus de 44 000 abonnés, les followers de l'acteur ont très vite réagi à cette publication : "Félicitations jeune fille. Nos enfants notre fierté", "Toutes nos Félicitations à votre fille", "J'ai ressenti la même chose a chaque diplôme de mes 3 enfants, sentiment du devoir accompli, de les guider sûr le bon chemin".

Papa de trois filles, Anthony Delon est également père de Liv (18 ans) et Alyson (33 ans). Marié en 2006 à Sophie Clerico, le couple se sépare en 2012. De leur union sont nées Lou et Liv. Depuis la séparation, l'ex-femme d'Anthony Delon est partie vivre aux États-Unis. Lou et Liv ont préféré rester à Paris pour vivre avec leur père. Il expliquait au magazine Gala être très proche de ses filles. "Elles ont préféré rester, ici, avec moi. De toute façon, je ne les aurais jamais laissées s'envoler. Et j'aurais eu raison. Elles m'auraient trop manqué. Avec le recul, cette situation nous a structurés. Elles se sont cadrées et, à leur contact, je suis devenu meilleur à la fois en tant que père et en tant qu'homme".

Dans son autobiographie parue en 2008, Le Premier Maillon, Anthony Delon révélait avoir une troisième fille Alyson, fruit de ses amours avec une célèbre danseuse du Crazy Horse, Marie-Hélène.