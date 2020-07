Anthony Delon et Sveva Alviti : Vacances de rêve à Capri pour les amoureux

C'est à Paris, dans un confortable appartement, qu'Anthony Delon et Sveva Alviti ont passé le confinement. Le temps d'une interview accordée au magazine Elle, et filmée par sa chère et tendre, le papa d'Alyson (33 ans), Lou (24 ans) et Liv (18 ans) avait confié : "Même si c'est un moment un peu désagréable, j'ai quand même vu des choses qui m'ont rendu heureux, voir les étoiles à Paris, entendre les oiseaux chanter, la nature reprend ses droits. Il faut garder notre humanité, garder le contact avec notre famille, avec les anciens et mettre de côté notre individualisme, avait-il affirmé. Je ne suis pas tellement Whatsapp, Facetime et tout, je fais partie de cette génération qui aime bien téléphoner. Avec mes enfants si, quand même un petit peu. Mais sinon, c'est téléphone."