Anthony Delon confiné avec sa fiancée Sveva Alviti : le couple se confie

Chacun leur tour, Anthony Delon et sa fiancée Sveva Alviti se sont prêtés au jeu de l'interview confinement pour le site du magazine Elle, les 15 et 21 avril 2020. L'occasion pour le couple de donner de ses nouvelles et de se confier sur ses habitudes depuis son appartement parisien. Les deux acteurs se sont d'ailleurs filmés à tour de rôle !

Lorsqu'il s'agit de garder le contact avec leurs proches, les méthodes diffèrent entre les deux comédiens : "Je ne suis pas tellement Whatsapp, Facetime et tout, je fais partie de cette génération qui aime bien téléphoner, explique alors le père d'Alyson (33 ans), Lou (24 ans) et Liv (18 ans). Avec mes enfants si, quand même un petit peu. Mais sinon, c'est téléphone." Autre son de cloche pour sa compagne qui aime faire des apéritifs à l'italienne (et à la française) sur Facetime : "J'ai ma soeur qui est à Los Angeles, mes parents qui sont à Rome et mes amis qui sont un peu partout, donc c'est le plus facile."