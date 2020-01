Anthony Delon partage une photo de famille, sa compagne Sveva conquise

Anthony Delon est né le 30 septembre 1964 à Hollywood. De cette vie à Los Angeles, il garde de nombreux souvenirs. Certains ont été immortalisés en photos et c'est l'un d'entre eux que le fils de 55 ans d'Alain Delon a choisi de partager avec les 49 000 personnes qui le suivent sur Instagram.

Ainsi, le jeudi 9 janvier 2020, le grand frère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon a dévoilé une magnifique photo de lui enfant prise en noir et blanc. Il apparaît en train de partager un câlin avec son chien, sous le regard attendri et protecteur de sa maman Nathalie. La photo archive a été prise en Californie. "#tbt#love#california#family#happiness#moments#mom", a commenté Anthony Delon en légende. Ses parents se sont mariés le 13 août 1964 à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher) et ont divorcé moins de cinq ans plus tard, le 14 février 1969.

Suite à la publication de sa photo de famille, Anthony Delon a reçu de nombreux commentaires, dont l'un d'une femme qui occupe une place toute particulière dans son coeur : sa compagne, Sveva Alviti. "La beauté... Pas de mot. Inconique", a écrit l'actrice italienne de 35 ans. Anthony Delon lui a ensuite répondu : "Belle comme toi", le tout en italien.