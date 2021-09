Anthony Delon et Sveva Alviti ont rompu, leur mariage annulé !

Anthony Delon avait rencontré Sveva Alviti lors d'un dîner entre amis, un grand classique des romances à la française. "Nous avons parlé pendant cinq heures, racontait la belle Italienne. Nous étions en osmose, je n'avais jamais connu une expérience pareille. Nous sommes très sensibles et nous avons des parcours identiques. J'ai souffert de la solitude, lui aussi." L'acteur avait précédemment été marié à Sophie Clerico, entre 2006 et 2012, avec qui il a eu deux filles : Lou et Liv, 25 et 20 ans. Il est également le père d'Alyson Le Borges, née de sa liaison avec la danseuse Marie-Hélène Le Borges. Pour les prochaines épousailles, il faudra patienter encore un peu...