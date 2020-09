Anthony Delon et Sveva Alviti fiancés : "Il m'a offert deux bagues !"

Tout juste revenus de la Mostra de Venise, Anthony Delon et Sveva Alviti ont accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match du 17 septembre 2020. L'occasion pour l'acteur franco-américain de 55 ans et sa belle Italienne de 36 ans de raconter leurs fiançailles estivales, près d'un an après le début de leur romance.

Les deux comédiens se sont rencontrés lors d'un dîner entre amis : "Nous avons parlé pendant cinq heures, se souvient Sveva Alviti. Nous étions en osmose, je n'avais jamais connu une expérience pareille. Nous sommes très sensibles et nous avons des parcours identiques (...). J'ai souffert de la solitude, lui aussi." Depuis ils ne se sont plus quittés.