Anthony Delon très touché : suite à la mort de sa mère Nathalie, il prend la parole

Il y a trois semaines jour pour jour, Anthony Delon perdait sa mère Nathalie des suites d'un cancer du pancréas, à 79 ans. Dans son deuil, le comédien peut non seulement compter sur le soutien de ses proches, mais également sur celui de ses fans. Le 11 février 2021 sur Instagram, le Franco-américain de 56 ans a tenu à les remercier pour tous leurs messages.

"Je voulais profiter de cette journée pour vous remercier. Vous remercier pour tous vos messages de soutien, toute cette empathie dont vous avez fait preuve, des milliers de messages, il y a maintenant trois semaines. J'ai trouvé ça vraiment très gentil, merci", Anthony Delon affirme-t-il dans une courte vidéo. Le 26 janvier dernier, c'est dans l'intimité familiale que se sont tenues les obsèques de Nathalie Delon, en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Si Alain Delon a préféré éviter de se déplacer en raison du contexte sanitaire, son fils Anthony était malgré tout entouré de sa fiancée, l'actrice italienne Sveva Alviti, de ses filles Loup et Liv (24 et 19 ans), accompagnées de leur mère Sophie Clerico. Sa demi-soeur Nathalie (la fille aînée de la défunte), Alain-Fabien et Anouchka Delon étaient eux aussi présents pour soutenir leur grand frère. Les cendres de Nathalie Delon seront dispersées plus tard en Jamaïque, une île à laquelle elle était très attachée.