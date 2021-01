Nathalie Delon était "meilleure grand-mère que mère" : les mots honnêtes mais tendres d'Anthony

Elle était la seule et unique "Mme Delon", mais elle était aussi une mère protectrice et une grand-mère attentionnée. Près d'une semaine après le décès de Nathalie Delon, son fils Anthony a accordé une interview au magazine Paris Match et son édition du 28 janvier 2021. Un entretien durant lequel le comédien de 56 ans est non seulement revenu sur les dernières semaines de sa mère, marquées par la maladie, mais également sur leur relation. Une mère et son fils restés proches jusqu'à la fin, le 21 janvier dernier. L'ex-femme d'Alain Delon avait 79 ans.

Anthony Delon estime avoir hérité du "côté rebelle" de sa mère : "Vous ne pouviez pas la dominer, la mettre sous cloche, la faire taire... Elle était presque trop dure. Je suis pareil", a-t-il notamment confié. "Elle se moquait des conventions, détestait les gens prêts à tout, les opportunistes." Le comédien explique ne pas avoir été élevé par sa mère, mais par Loulou, sa "formidable" nounou, recrutée par ses célèbres parents dès sa naissance à Los Angeles, en 1964. Un nourrice qui a ensuite suivi Anthony et Nathalie lorsque cette dernière a quitté Alain Delon cinq ans plus tard. "Ma mère, qui n'était pas du genre à réclamer la moitié de sa fortune, n'a rien demandé à mon père en le quittant. Elle est juste partie avec Loulou et moi."

Francine Canovas (de son vrai nom) était également la mère d'une fille prénommée Nathalie, née d'un premier mariage au Maroc avec un militaire, Guy Barthélémy. Un premier enfant dont on sait très peu de choses, si ce n'est qu'elle en a perdu la garde au moment du divorce, prononcé en 1963.

Celle qui est ensuite devenue Nathalie Delon n'était pas de "ces mères qui vous appellent chaque jour pour demander ce que vous faites", à en croire son fils. "Savoir que vous étions là l'un pour l'autre suffisait. Elle restait rock'n'roll et a été meilleure grand-mère que mère. Mes filles Loup et Liv l'adoraient." Les filles qu'Anthony Delon partage avec son ex-épouse Sophie Clerico sont aujourd'hui de jeunes femmes âgées de 24 et 19 ans. Elles ont également une grande demi-soeur de 34 ans, Alyson, née de la relation de leur père avec la danseuse Marie-Hélène.

Un dernier Noël en famille

C'est en novembre 2019 que Nathalie Delon a appris être atteinte d'un cancer du pancréas. Une maladie qui a eu une influence sur sa relation avec son fils : "En plus d'être une mère, elle est devenue une amie. On se parlait de l'essentiel, de l'amour, plutôt que de nos choix ou de nos contrats, Anthony Delon a-t-il ajouté. Au fil du temps, les sujets de nos conversations évoluaient. Cette dernière année, elle s'intéressait à la spiritualité, nos échanges étaient plus ésotériques." Après avoir arrêté son traitement en juillet 2020, l'ancienne actrice a douloureusement compris en décembre dernier qu'elle n'en avait plus pour longtemps. A alors commencé la tournée d'adieux aux amis.